Можно получить штраф. Водителям напомнили о важности следить за номерными знаками на авто

В Украине на водителей-нарушителей правоохранители составляют административные протоколы. Однако часто водители забывают о состоянии автомобильных номеров, что также приводит к штрафам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.
В полиции напомнили, что нарушением ПДД является закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.
Также запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:
За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.
Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.
Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.
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