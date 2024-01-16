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Можно получить штраф. Водителям напомнили о важности следить за номерными знаками на авто

Иллюстративное фото: водителям напомнили о важности следить за номерными знаками на авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине на водителей-нарушителей правоохранители составляют административные протоколы. Однако часто водители забывают о состоянии автомобильных номеров, что также приводит к штрафам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию Львовской области.

В полиции напомнили, что нарушением ПДД является закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле. Кроме этого, в Украине запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.

Также запрещено управлять автомобилем, если автомобильный номер:

  • не принадлежит этому средству;
  • не отвечает требованиям стандартов;
  • закрепленный не в установленном для этого месте;
  • закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или усложняющих его идентификацию;
  • загрязненный, не позволяющий четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров;
  • перевернутый или неосвещенный;
  • с измененным размером, формой, обозначением или цветом, кроме случаев, предусмотренных ПДД;
  • так же совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

За нарушение этих требований предусмотрена административная ответственность по ст. 121-3 КУоАП и влечет наложение штрафа в размере 1190 гривен.

Напомним, что с начала июля в Украине заработали первые пять автошкол для людей с инвалидностью.

Проект реализует Министерство внутренних дел в рамках инициативы первой леди Елены Зеленской. Автошколы открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.

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