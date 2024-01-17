Можна отримати 120 млрд євро. Естонія запропонувала "Рамштайну" механізм підтримки України

Зокрема вона вважає, що країни-члени

Раніше було відомо, що Естонія підготувала для західних країн план військової стратегії, щоб допомогти Україні виграти війну. План розрахований на три роки.

Документ призначений для всіх країн учасниць робочої групи "Рамштайн", і це своєрідний заклик, який наочно демонструє, що за умови консолідації зусиль західних країн внесок у перемогу України потрібен зовсім невеликий.

Допомога від партнерів для України

Нагадаємо, на саміті лідерів країн Європейського союзу 14-15 грудня Угорщина заблокувала рішення виділити Україні 50 млрд євро на 2024-2027 роки.

Питання допомоги Україні розглядатиметься на саміті ЄС 1 лютого. Але угорський прем'єр Орбан погрожує, що заблокує його. Він вимагає поступок від ЄС в обмін на схвалення пакета.

На тлі цього у Європарламенті ініціювали збір підписів під петицією, щоб позбавити Угорщину права голосу у Раді ЄС. За чотири дні стало відомо, що необхідну кількість підписів було зібрано.

Європарламент розгляне позбавлення Угорщини права голосу 18 січня.

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