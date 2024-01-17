Можно получить 120 миллиардов евро. Эстония предложила "Рамштайну" механизм поддержки Украины

В частности, она считает, что страны-члены

Ранее было известно, что Эстония подготовила для западных стран план военной стратегии, чтобы помочь Украине выиграть войну. План рассчитан на три года.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и это своеобразный призыв, наглядно демонстрирующий, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

Помощь от партнеров для Украины

Напомним, на саммите лидеров стран Европейского союза 14-15 декабря Венгрия заблокировала решение выделить Украине 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Вопрос помощи Украине будет рассмотрен на саммите ЕС 1 февраля. Но венгерский премьер Орбан угрожает заблокировать его. Он требует уступок от ЕС в обмен на одобрение пакета.

На этом фоне в Европарламенте инициировали сбор подписей под петицией, чтобы лишить Венгрию права голоса в Совете ЕС. Через четыре дня стало известно, что необходимое количество подписей было собрано.

Европарламент рассмотрит лишение Венгрии права голоса 18 января.

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