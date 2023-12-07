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Не можна обмінювати гроші на цінності. В Європарламенті розкритикували шантаж Орбана

Четвер 07 грудня 2023 16:52
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Не можна обмінювати гроші на цінності. В Європарламенті розкритикували шантаж Орбана Фото: Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану не можна дозволяти шантажувати Європейський союз. Неприйнятно обмінювати гроші на цінності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцеголову групи соціалістів і демократів у Європарламенті Педро Маркеса, якого цитує The Guardian.

"Це момент вибору для ЄС. Це тривожний сигнал для лідерів, що ми не можемо продовжувати дозволяти шантажувати себе з боку якогось авторитарного лідера, - заявив Маркес.

За його словами, Європарламент не може поставити себе в безвихідну ситуацію щодо допомоги Україні на тлі того, як Конгрес США відхилив пропозицію голови Білого дому Джо Байдена щодо підтримки нашій країні.

"З моєї точки зору, також неприйнятно, щоб у когось склалося враження, що наприкінці наступного тижня Орбан домігся свого й отримав свої 30 мільярдів євро в обмін на те, щоб ЄС продовжив надавати допомогу Україні. Все просто: ми не можемо обмінювати гроші на цінності. Це неприйнятно", - додав Маркес.

Як пише видання, попередження від віцеголови групи соціалістів і демократів у Європарламенті пролунало напередодні запланованої зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з Орбаном у Парижі. Очікується, що Макрон спробує переконати останнього в тому, що блокування почату переговорів з Україною щодо вступу до ЄС - підірве стратегію союзу у боротьбі з диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема Маркес вважає, що ЄС повинен відмовитись від правила щодо одноголосної підтримки розширення союзу.

"Коли ви вступаєте до ЄС, це означає, що ви є демократичною країною. Думаю, ми не передбачали, що демократія може бути корумпована зсередини", - сказав він.

Угорщина проти переговорів щодо вступу України до ЄС

На початку листопада Європейська комісія у звіті рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відразу заявив, що його країна виступає проти відкриття діалогу.

При цьому Орбан закликав топчиновників Євросоюзу не порушувати питання вступу України до блоку на майбутньому саміті.

Більш детально про те, чому Угорщина блокує початок вступних переговорів України з ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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