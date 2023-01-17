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Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни з "чистим обличчям", - Дуда

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 17:06
Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни з "чистим обличчям", - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія не повинна вийти з війни проти України із чистим обличчям. Бо Кремль розпочне війну проти нової жертви.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

"Не можна допустити, щоб Росія вийшла з війни проти України з чистим обличчям, з відчуттям, що вона щось виграла. Щоб убезпечити світ, Росія має зазнати поразки у цій війні. Вони не можуть виграти цю війну, бо одразу ж почнуть іншу, у цьому немає сумнівів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда заявив про підтримку України "до останнього дня її боротьби".

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Казахстан може стати наступною країною, куди Росія піде з повномасштабним вторгненням.

Раніше уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін заявляв, що Росія "демонізує" Захід у власних ЗМІ для виправдання своїх злочинів.

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