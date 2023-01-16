Данілов назвав країну, в яку Росія має намір ще вторгнутися

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, в яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Данілов попереджав, що на шляху до перемоги в українців залишився "найважчий відрізок". Тепер потрібно остаточно звільнити всі території України та головне – покарати РФ за злочини.

Як повідомлялося, Росія найближчими місяцями може розпочати новий наступ. Українське військове керівництво говорить про лютий 2023 року. РБК-Україна розповіла, що відомо про можливий наступ і що про це думають експерти.

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