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Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны с "чистым лицом", - Дуда

Новина українською →
Вторник 17 января 2023 17:06
Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны с "чистым лицом", - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия не должна выйти из войны против Украины с чистым лицом. Поскольку Кремль начнет войну против новой жертвы.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

"Нельзя допустить, чтобы Россия вышла из войны против Украины с чистым лицом, с ощущением, что она что-то выиграла. Чтобы обезопасить мир, Россия должна потерпеть поражение в этой войне. Они не могут выиграть эту войну, потому что сразу же начнут другую, в этом нет сомнений", - заявил он.

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда заявил о поддержке Украины "до последнего дня ее борьбы".

Отметим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Казахстан может стать следующей страной, куда Россия пойдет с полномасштабным вторжением.

Ранее уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства Станислав Жарын заявлял, что Россия "демонизирует" Запад в собственных СМИ, чтобы оправдания своих преступлений.

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