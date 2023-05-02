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Можливості зросли. Україна зараз може як атакувати, так і оборонятися, - генерал США

Фото: Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз має можливість проводити як наступальні операції, так і оборонні. Можливості ЗСУ значно зросли на тлі постачання озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs.

Генерал відмовився якось коментувати можливий контрнаступ України, зазначивши, що останні кілька місяців Київ просив надати військову допомогу та допомогти укомплектувати сили.

За його словами, йдеться про формування дев'яти бригад комбінованих озброєнь, бронетехніки та мотопіхоти. Також країни Заходу допомогли підготувати кілька легких піхотних підрозділів.

"Тому я сказав би вам, що українці зараз мають можливість атакувати, вони можуть проводити наступальні операції, і у них також є можливість оборонятися, значно розширена порівняно з тим, що було лише рік тому. Так що, я думаю, їх можливості значно зросли. Вони можуть вести як наступ, так і оборону", - зазначив Міллі.

Він підкреслив, що для контрнаступу Україна має зробити значний обсяг роботи з планування та координації. Тому можливі активні дії залежать лише від нашої країни.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявляв, що Сполучені Штати вже передали понад 98 відсотків обіцяних бойових машин Україні.

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