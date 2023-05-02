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Возможности возросли. Украина сейчас может как атаковать, так и обороняться, - генерал США

Фото: Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина сейчас имеет возможность проводить как наступательные операции, так и оборонительные. Возможности ВСУ значительно возросли на фоне поставок вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли в интервью Foreign Affairs.

Генерал отказался как-либо комментировать возможное контрнаступление Украины, отметив, что последние несколько месяцев Киев просил предоставить военную помощь и помочь укомплектовать силы.

По его словам, речь идет о формировании девяти бригад комбинированных вооружений, бронетехники и мотопехоты. Также страны Запада помогли подготовить несколько легких пехотных подразделений.

"Поэтому я бы сказал вам, что украинцы сейчас имеют возможность атаковать, они могут проводить наступательные операции, и у них также есть возможность обороняться, значительно расширенная по сравнению с тем, что было всего год назад. Так что, я думаю, их возможности значительно возросли. Они могут вести как наступление, так и оборону", - отметил Милли.

Он подчеркнул, что для контрнаступления Украине предстоит проделать значительный объем работы по планированию и координации. Поэтому возможные активные действия зависят только от нашей страны.

Напомним, ранее главнокомандующий вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи заявлял, что Соединенные Штаты уже передали более 98 процентов обещанных боевых машин Украине.

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