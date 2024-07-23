Можливості ударів за лінію фронту та ракетна програма. Зеленський провів Ставку

За словами Зеленського, на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії та комплектацію бригад для своєчасної ротації.

"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактиці російської армії щодо безпілотників", - розповів президент.

Він додав, що на засіданні також було обговорено результативність українських засобів радіоелектронної боротьби та інших методів боротьби з ворожими дронами.

Також, як зазначив Зеленський, на Ставці було порушено питання ракетної програми. Наразі в Україні активно працюють, щоб скоротити залежність від постачання ракет партнерами, це стосується й снарядів для ППО.