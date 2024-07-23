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Можливості ударів за лінію фронту та ракетна програма. Зеленський провів Ставку

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 23 липня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому, зокрема, обговорили можливості українських військ бити за лінію фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За словами Зеленського, на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії та комплектацію бригад для своєчасної ротації.

"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактиці російської армії щодо безпілотників", - розповів президент.

Він додав, що на засіданні також було обговорено результативність українських засобів радіоелектронної боротьби та інших методів боротьби з ворожими дронами.

Також, як зазначив Зеленський, на Ставці було порушено питання ракетної програми. Наразі в Україні активно працюють, щоб скоротити залежність від постачання ракет партнерами, це стосується й снарядів для ППО.

Далекі атаки українських дронів

Нагадаємо, останні місяці територію Росії часто атакують безпілотники. Одними з основних цілей є такі об'єкти, як нафтопереробні заводи та нафтобази, які допомагають Росії продовжувати війну.

Зокрема, як зазначали джерела РБК-Україна, вчора, 22 липня, Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію, в рамках якої було завдано удару по НПЗ у місті Туапсе.

Також 9 травня джерела РБК-Україна зазначали, що український дрон пролетів 1500 кілометрів і завдав удару по НПЗ у Башкирії.

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