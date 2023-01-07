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Возможно, после победы: украинцы определились с отношением к фейерверкам и салютам

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Украина, Суббота 07 января 2023 09:59
Возможно, после победы: украинцы определились с отношением к фейерверкам и салютам Фото: украинцы допускают снятие запрета на фейерверки и салюты после победы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В период военного положения в Украине запрещено использование фейерверков и салютов. Украинцы допускают снятие запрета после победы над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Большинство респондентов (61%) считают, что после окончания военного положения следует возобновить разрешение на использование фейерверков и салютов, хотя есть отличия относительно сроков, когда можно снова разрешить: 29% считают, что это можно сделать прямо сразу, 7% - в течение 3-х х месяцев после окончания военного положения, 25% - в течение 1-го года после окончания военного положения.

Возможно, после победы: украинцы определились с отношением к фейерверкам и салютам

Настаивают на запрещении использования фейерверков и салютов навсегда 21%, еще 11% за запрет, но пока не знают, на какое время. Остальные 8% имеют неопределенное отношение.

Более того, более половины украинцев (55%) ответили, что победу над Россией будут праздновать фейерверками и салютами.

Возможно, после победы: украинцы определились с отношением к фейерверкам и салютам

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. По заказу ассоциации "Специальная ассоциация пиротехников Украины" к опроснику были добавлены вопросы, касающиеся использования фейерверков и салютов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев (60%) чувствуют себя частью национального сопротивления. Еще 32% чувствуют себя хотя бы частично вовлеченными в сопротивление врагу.

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