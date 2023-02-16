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Може бути на користь Росії. У МЗС помітили антиукраїнську маніпуляцію в матеріалі FT

Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Західне видання Financial Times опублікувало статтю, в якій є маніпуляція на предмет нібито "занепокоєння Молдови збільшенням контрабанди зброї з України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

За його словами, видання оприлюднило статтю "Прем'єр-міністр Молдови закликає до збільшення допомоги ЄС для приборкання контрабанди зброї з України". На початку матеріалу зазначається, що експрем'єр Молдови Наталія Гаврилиця розповіла FT про "збільшення" контрабанди зброї, людей та товарів з України на фоні війни.

Автор статті також додає, що така контрабанда нібито була основним побоюванням для країн ЄС після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

При цьому Ніколенко навів оригінальну цитату Гаврилиці, яка вказується у матеріалі.

"Ми не хочемо стати країною, де зростають загрози безпеці чи посилюється... торгівля людьми чи контрабанда", - заявила прем'єр, додавши, що Молдові потрібна підтримка ЄС, щоб "не дозволити мережі контрабанди розростись".

Представник МЗС наголошує, що це цілком легітимне бажання країни, біля якої триває війна.

"Але говорить безпосередньо молдавська експрем'єр про факти контрабанди зброї чи її збільшення? Ні. Цитати експрем'єра Молдови не відповідають заголовку матеріалу Financial Times. Автор статті також не наводить жодних доказів контрабанди зброї", - зазначив Ніколенко.

Спікер дипломатичного відомства додав, що такий матеріал FT - це чергова дезінформація, мета якої полягає в тому, щоб дискредитувати військову допомогу Україні та посилити страх Заходу щодо контрабанди.

"Минулого року цей автор уже публікував схожу статтю, в якій також маніпулював темою нібито контрабанди зброї з України. Вимагаємо від Financial Times негайно провести редакційне розслідування обставин появи матеріалів, які мають усі ознаки дезінформації на користь Росії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше схожа інформація про нібито контрабанду зброї з України з'явилася у фінських ЗМІ.

Пізніше її спростували представники фінської влади та поліції.

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