Может быть в интересах России. В МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в материале FT

По его словам, издание обнародовало статью под названием "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для укрощения контрабанды оружия из Украины". В начале материала отмечается, что экс-премьер Молдовы Наталья Гаврилица рассказала FT об "увеличении" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны.

Автор статьи также добавляет, что такая контрабанда якобы была основным опасением для стран ЕС после того, как Россия начала свое полномасштабное вторжение.

При этом Николенко привел оригинальную цитату Гаврилицы, которая указывается в материале.

"Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда", - заявила премьер, добавив, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не разрешить сети контрабанды разрастись".

Представитель МИД подчеркивает, что это полностью легитимное желание страны, возле которой продолжается война.

"Но говорит ли непосредственно молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет. Цитаты экс-премьера Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия", - отметил Николенко.

Спикер дипломатического ведомства добавил, что такой материал FT - это очередная дезинформация, цель которой состоит в том, чтобы дискредитировать военную помощь Украине и усилить страх Запада в вопросе контрабанды.

"В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", - заявил он.