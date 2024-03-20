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Можливий дощ і мокрий сніг, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Україна, Середа 20 березня 2024 14:44
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Можливий дощ і мокрий сніг, але не скрізь: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні завтра очікуються опади (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 21 березня буде з опадами. Можливий дощ та мокрий сніг, але лише у частині регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра в Україні хмарно з проясненнями. Вдень у південних, центральних регіонах, а також у Чернівецькій області можливі дощі. Вночі опади очікуються також у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях. Вночі можливий також мокрий сніг.

На решті території без опадів. На заході та півдні вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів в Україні завтра вдень покажуть +7 +12 градусів, а вночі від +3 до -2. У Карпатах температура повітря буде вдень +1 +6 градусів, а вночі -2 -7 градусів.

Можливий дощ і мокрий сніг, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці теж хмарно з проясненнями. Київ вночі накриє невеликий дощ, можливий мокрий сніг, але день без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується +9 +11 градусів, а вночі +1 +3 градуси.

Можливий дощ і мокрий сніг, але не скрізь: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні у березні.

Також зазначимо, що Одеську область засипало снігом в ніч на 20 березня.

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