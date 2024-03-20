Возможен дождь и мокрый снег, но не везде: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине 21 марта будет с осадками. Возможен дождь и мокрый снег, но только в части регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра в Украине облачно с прояснениями. Днем в южных, центральных регионах, а также в Черновицкой области возможны дожди. Ночью осадки ожидаются также в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. Ночью местами возможен снег.

На остальной территории без осадков. На западе и на юге утром местами туман. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Столбики термометров в Украине завтра днем покажут +7 +12 градусов, а ночью от +3 до -2. В Карпатах температура воздуха будет днем +1 +6 градусов, а ночью -2 -7 градусов.

Погода в Киеве

В столице тоже облачно с прояснениями. Киев ночью накроет небольшой дождь, возможен мокрый снег, но днем без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем ожидается +9 +11 градусов, а ночью +1 +3 градуса.