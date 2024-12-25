Можливі зміни у графіках. В YASNO пояснили ситуацію з відключеннями світла

За словами Коваленка, під час ранкового масованого обстрілу ворог переважно атакував генераційні об'єкти енергосистеми України. Відомо про одного загиблого працівника станції, по якій вдарили росіяни.

Після масованої атаки були введені превентивні відключення світла, але наразі у Києві, Дніпрі й області діють конкретні графіки обмежень.

"Як завжди після атак, система потребує часу на стабілізацію та відновлення. Тому, звісно, можливі зміни у графіках", - додав він.

Масований обстріл України 25 грудня

З початку масштабної війни Російська Федерація (РФ) систематично атакує Україну, використовуючи артилерію, ракети, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та авіацію. Основна мета цих ударів - завдати шкоди військовій, енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Цієї ночі окупанти застосували іранські дрони-камікадзе Shahed, а вранці здійснили масований обстріл ракетами та балістичними снарядами, спрямованими на об'єкти енергетики. У результаті вибухи пролунали в кількох регіонах України. За словами президента Володимира Зеленського, під час цієї атаки було випущено понад 70 ракет і більше ніж 100 дронів.

Коментуючи масований обстріл голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, що атака була відповіддю Росії на розмови інших щодо "різдвяного перемир`я".