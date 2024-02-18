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Можливі опади, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Неділя 18 лютого 2024 07:00
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Можливі опади, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні Фото: українців попередили про дощ 18 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 18 лютого буде з невеликими дощами. На заході та півдні України вдень пригріє до +10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій Україні невеликий дощ, а також місцями можливий мокрий сніг.

У південній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей від +1 до +6, а на півдні та заході до +5 +10 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +2 до -3, а сході до -3 -8.

Можливі опади, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно, можливий невеликий дощ.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть +3 +5 градусів, а вночі від 0 до +2.

Можливі опади, але не скрізь: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.

Загалом у 2023 році в Києві було зафіксовано 47 температурних рекордів, найбільше їх було у січні та серпні.

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