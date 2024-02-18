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Возможны осадки, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Украина, Воскресенье 18 февраля 2024 07:00
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Возможны осадки, но не везде: прогноз погоды на сегодня Фото: украинцев предупредили о дожде 18 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 18 февраля будет с небольшими дождями. На западе и юге Украины днем пригреет до +10 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине небольшой дождь, а также местами возможен мокрый снег.

В южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в большинстве областей от +1 до +6, а на юге и западе до +5 +10 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3, а на востоке до -3 -8.

Возможны осадки, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице сегодня тоже облачно, возможен небольшой дождь.

Столбики термометров днем в Киеве покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.

Возможны осадки, но не везде: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, больше всего их было в январе и августе.

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