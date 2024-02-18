Возможны осадки, но не везде: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине 18 февраля будет с небольшими дождями. На западе и юге Украины днем пригреет до +10 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня по всей Украине небольшой дождь, а также местами возможен мокрый снег.
В южной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем в большинстве областей от +1 до +6, а на юге и западе до +5 +10 градусов. Ночью столбики термометров покажут от +2 до -3, а на востоке до -3 -8.
Погода в Киеве
В столице сегодня тоже облачно, возможен небольшой дождь.
Столбики термометров днем в Киеве покажут +3 +5 градусов, а ночью от 0 до +2.
Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.
Всего в 2023 году в Киеве было зафиксировано 47 температурных рекордов, больше всего их было в январе и августе.
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