Можливі атаки у Москві. США та Британія попередили про терористичну загрозу в РФ

"Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти мають плани атакувати великі збори в Москві, включаючи концерти, і громадянам США рекомендується уникати великих зборів протягом наступних 48 годин", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Громадянам США також радять уникати скупчення людей у Москві, стежити за повідомленнями у місцевих ЗМІ та стежити за своїм оточенням. Посольство Британії у Москві опублікувало аналогічне попередження.

Раніше повідомлялося, що в 2023 році російські силовики відзвітували про рекордну з 2004 року кількість зареєстрованих терористичних актів, всього зафіксовано 410 подій.

Востаннє рекорд за кількістю терактів фіксували у 2003 році, тоді силовики відзвітували про 561 подію. У тому році по всій Росії сталося більше десятка вибухів у місцях скупчення людей, внаслідок яких загинуло та було поранено кілька сотень людей.



Серед них — вибух у перегоні між станціями "Автозаводська" та "Павелецька" - найбільший теракт в історії московського метро (42 загиблих, 250 поранених), підрив УФСБ Надтерічного району Чечні (59 загиблих, близько 200 поранених), вибух у військового госпіталю у Моздоку (52 загиблих, понад 80 поранених) та вибух у поїзді Кисловодськ - Мінеральні Води (46 загиблих, близько 170 поранених).