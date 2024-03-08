Возможны атаки в Москве. США и Британия предупредили о террористической угрозе в РФ

"Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США рекомендуется избегать больших собраний в течение следующих 48 часов", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Гражданам США также советуют избегать скопления людей в Москве, следить за сообщениями в местных СМИ и следить за своим окружением. Посольство Британии в Москве опубликовало аналогичное предупреждение.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российские силовики отчитались о рекордном с 2004 года количестве зарегистрированных террористических актов, всего зафиксировано 410 происшествий.

Последний раз рекорд по количеству терактов фиксировали в 2003 году, тогда силовики отчитались о 561 происшествии. В том году по всей России произошло больше десятка взрывов в местах скопления людей, в результате которых погибли и были ранены несколько сотен человек.



Среди них — взрыв в перегоне между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" - самый крупный теракт в истории московского метро (42 погибших, 250 раненых), подрыв УФСБ Надтеречного района Чечни (59 погибших, около 200 раненых), взрыв у военного госпиталя в Моздоке (52 погибших, более 80 раненых) и взрыв в поезде Кисловодск - Минеральные Воды (46 погибших, около 170 раненых).