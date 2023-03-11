Можливе скасування рейсів. У Німеччині аеропорти оголосили про страйки у понеділок

гамбурзькому аеропорту.

Схожі повідомлення розмістили аеропорти Ганновера і Бремена та Брукліну.

За даними аеропорту Габсбургу,

Страйк Verdi

Профспілка Verdi, яка й закликала аеропорти долучитись до страйку, вимагає підвищення зарплати на 10,5 відсотка, проте принаймні на 500 євро на місяць для приблизно 2,5 мільйона працівників федеральних і місцевих державних служб по всій країні.

Роботодавець під час переговорів запропонував п'ятивідсоткове підвищення у два етапи та одноразові виплати в розмірі 2500 євро.

Третій раунд переговорів запланований на 27-29 березня в Потсдамі.

Нагадаємо, нещодавно літак компанії Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на борту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.