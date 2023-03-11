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Возможна отмена рейсов. В Германии аэропорты объявили о забастовках в понедельник

Фото: с понедельника начнется забастовка в ряде аэропортов Германии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С понедельника, 13 марта, в нескольких аэропортах Германии начнется забастовка. Ряд рейсов будет отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гамбургского аэропорта.

Похожие сообщения разместили аэропорты Ганновера и Бремена и Бруклина.

По данным аэропорта Габсбурга,

Забастовка Verdi

Профсоюз Verdi, который и призывал аэропорты присоединиться к забастовке, требует повышения зарплаты на 10,5 процента, однако, по крайней мере, на 500 евро в месяц для примерно 2,5 миллиона работников федеральных и местных государственных служб по всей стране.

Работодатель в ходе переговоров предложил пятипроцентное повышение в два этапа и единовременные выплаты в размере 2500 евро.

Третий раунд переговоров запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

Напомним, недавно самолет компании Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за фрукта на борту.

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