Возможна отмена рейсов. В Германии аэропорты объявили о забастовках в понедельник

С понедельника, 13 марта, в нескольких аэропортах Германии начнется забастовка. Ряд рейсов будет отменен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гамбургского аэропорта.
Похожие сообщения разместили аэропорты Ганновера и Бремена и Бруклина.
По данным аэропорта Габсбурга,
Забастовка Verdi
Профсоюз Verdi, который и призывал аэропорты присоединиться к забастовке, требует повышения зарплаты на 10,5 процента, однако, по крайней мере, на 500 евро в месяц для примерно 2,5 миллиона работников федеральных и местных государственных служб по всей стране.
Работодатель в ходе переговоров предложил пятипроцентное повышение в два этапа и единовременные выплаты в размере 2500 евро.
Третий раунд переговоров запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.
Напомним, недавно самолет компании Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за фрукта на борту.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.