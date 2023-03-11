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Можливе скасування рейсів. У Німеччині аеропорти оголосили про страйки у понеділок

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Німеччина, Субота 11 березня 2023 22:38
Можливе скасування рейсів. У Німеччині аеропорти оголосили про страйки у понеділок Фото: з понеділка почнеться страйк в низці аеропортів Німеччини (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З понеділка, 13 березня, у кількох аеропортах Німеччини почнеться страйк. Низка рейсів буде скасована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт гамбурзького аеропорту.

"Через страйк регулярні вильоти не будуть здійснюватися з 22:00 неділі, 12 березня, до 23:00 понеділка, 13 березня. Усіх постраждалих пасажирів просять зв’язатися зі своїми відповідними авіакомпаніями або зі своїм туроператором", - повідомили в гамбурзькому аеропорту.

Схожі повідомлення розмістили аеропорти Ганновера і Бремена та Брукліну.

За даними аеропорту Габсбургу, на понеділок було заплановано близько 244 рейсів з понад 30 000 пасажирами.

Страйк Verdi

Профспілка Verdi, яка й закликала аеропорти долучитись до страйку, вимагає підвищення зарплати на 10,5 відсотка, проте принаймні на 500 євро на місяць для приблизно 2,5 мільйона працівників федеральних і місцевих державних служб по всій країні.

Роботодавець під час переговорів запропонував п'ятивідсоткове підвищення у два етапи та одноразові виплати в розмірі 2500 євро.

Третій раунд переговорів запланований на 27-29 березня в Потсдамі.

Нагадаємо, нещодавно літак компанії Turkish Airlines повернувся до Стамбула через фрукт на борту.

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