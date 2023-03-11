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Возможна отмена рейсов. В Германии аэропорты объявили о забастовках в понедельник

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Германия, Суббота 11 марта 2023 22:38
Возможна отмена рейсов. В Германии аэропорты объявили о забастовках в понедельник Фото: с понедельника начнется забастовка в ряде аэропортов Германии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С понедельника, 13 марта, в нескольких аэропортах Германии начнется забастовка. Ряд рейсов будет отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт гамбургского аэропорта.

"Из-за забастовки регулярные вылеты не будут производиться с 22:00 воскресенья, 12 марта, до 23:00 понедельника, 13 марта. Всех пострадавших пассажиров просят связаться со своими соответствующими авиакомпаниями или со своим туроператором", - сообщили в гамбургском аэропорту.

Похожие сообщения разместили аэропорты Ганновера и Бремена и Бруклина.

По данным аэропорта Габсбурга, на понедельник было запланировано около 244 рейсов с более чем 30 000 пассажирами.

Забастовка Verdi

Профсоюз Verdi, который и призывал аэропорты присоединиться к забастовке, требует повышения зарплаты на 10,5 процента, однако, по крайней мере, на 500 евро в месяц для примерно 2,5 миллиона работников федеральных и местных государственных служб по всей стране.

Работодатель в ходе переговоров предложил пятипроцентное повышение в два этапа и единовременные выплаты в размере 2500 евро.

Третий раунд переговоров запланирован на 27-29 марта в Потсдаме.

Напомним, недавно самолет компании Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за фрукта на борту.

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