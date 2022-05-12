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Можете стать целями. В России пригрозили Швеции и Финляндии в случае вступления в НАТО

Фото: Дмитрий Полянский (rferl.org)
Автор: Евгений Прокопенко

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не будет ударом для безопасности РФ. Россия готова противостоять угрозе альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

При этом он отметил, что как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможными целями для военных РФ.

Известно, что Финляндия и Швеция планируют подать свои заявки в НАТО. Ожидается, что страны сделают это одновременно.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинисте резко высказался по поводу того, что в России могут подумать о возможном членстве Финляндии в НАТО.

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