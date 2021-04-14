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"Можете положиться на Испанию": Аранча Гонсалес Лайя выразила поддержку Украине

Автор: РБК-Украина

Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила о "непоколебимой поддержке" суверенитета и территориальной целостности Украины. Она также приняла приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посетить Украину, как позволит эпидемиологическая обстановка.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Аранчей Гонсалес Лайей. В ходе беседы украинский министр детально проинформировал свою коллегу об угрожающих действиях РФ возле границ Украины и обострении ситуации на временно оккупированных территориях. По словам дипломата, ответственность за сложившуюся ситуацию несет Россия. Он также подтвердил приверженность Украины к политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Аранча Гонсалес Лайя в свою очередь заверила Кулебу в непоколебимой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины. "Можете положиться на поддержку Испании", - сказала она.

Во время беседы министры скоординировали позиции в преддверии заседания Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля, в котором Дмитрий Кулеба примет участие.

Отдельной темой разговора стала подготовка инаугурации Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года. Министры договорились оживить диалог между Украиной и Испанией, приложить совместные усилия для увеличения торговли и углубления взаимодействия в сфере безопасности.

Министры также обсудили подготовку к нынешнему визиту главы испанского правительства в Украину, в рамках которого также состоится бизнес-форум. Кулеба пригласил Аранчу Гонсалес Лайю посетить Украину. Отмечается, что она с благодарностью принял приглашение, как только позволит эпидемическая ситуация.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита в Брюссель предложил странам НАТО 10 шагов для поддержки Украины на фоне агрессии со стороны России. О каких именно шагах идет речь, министр не уточнил.

Отметим, 13 апреля состоялся официальный визит главы украинского МИД в Брюссель. Кулеба встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним усиления российской агрессии.

Также во время визита украинского министра иностранных дел Украины в Брюссель состоялась встреча с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. Дипломаты также говорили о российской агрессии против Украины.

РБК-Украина ранее сообщало, что накануне Столтенберг заявлял, что НАТО никогда не признает, что Крым российский. По его словам, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Новости Украины МИД УкраиныКрымИспанияДмитрий Кулеба
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