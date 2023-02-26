Не можемо засунути голову в пісок. В Конгресі закликали Байдена дати Україні передову зброю

Сьогодні, 26 лютого, голова Комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав адміністрацію президента Джо Байдена надати Україні більш передові системи озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для того, щоб розпочати контрнаступ, необхідні винищувачі F-16, Gripen або Tornado.

Своєю чергою президент США Джо Байден заяви, що Україні "зараз не потрібні" американські винищувачі F-16.

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