Не можем засунуть голову в песок. В Конгрессе призвали Байдена дать Украине передовое оружие

Сегодня, 26 февраля, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол призвал администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине более передовые системы вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Напомним, сегодня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для того, чтобы начать контрнаступление, необходимы истребители F-16, Gripen или Tornado.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.