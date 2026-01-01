"Можемо взяти, що захочемо": Трамп здивував заявою про угоду щодо надр з Україною

Згадуючи угоду, Трамп наголосив, що Україна" дуже багата, має дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних металів".

Він також припустив, що вартість доступу до ресурсів може перевищувати 300 млрд доларів, однак контракт все одно вигідний і Вашингтон "поверне собі гроші".

Щодо повернення коштів, президент США мав а увазі неодноразову допомогу Україні, зокрема військову, яку Вашингтон надавав Києву.

"Україна дуже багата, там дуже родючі землі з погляду рідкісноземельних ресурсів. Ми можемо зайти туди в будь-який момент і забрати практично все, що захочемо", - заявив президент США.

У підсумку Трамп прокоментував, що це була "дуже хороша угода".