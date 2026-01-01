"Можем взять, что захотим": Трамп удивил заявлением о сделке по недрам с Украиной

Вспоминая соглашение, Трамп подчеркнул, что Украина "очень богата, имеет очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов".

Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден и Вашингтон вернет себе деньги.

Насчет возврата средств президент США имел в виду неоднократную помощь Украине, в частности военную, которую Вашингтон оказывал Киеву.

"Украина очень богата, там очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных ресурсов. Мы можем зайти туда в любой момент и забрать практически все, что захотим", - заявил президент США.

В результате Трамп подытожил, что это было "очень хорошее соглашение".