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"Можем взять, что захотим": Трамп удивил заявлением о сделке по недрам с Украиной

00:07 01.08.2026 Сб
2 мин
Трамп в очередной раз подчеркнул, что соглашение позволит вернуть многократно предоставленные Украине деньги
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. По его словам, это соглашение дает право "брать все, что захотят США" в любой момент.

Как передает РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу "Голос настоящей Америки".

Вспоминая соглашение, Трамп подчеркнул, что Украина "очень богата, имеет очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов".

Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден и Вашингтон вернет себе деньги.

Насчет возврата средств президент США имел в виду неоднократную помощь Украине, в частности военную, которую Вашингтон оказывал Киеву.

"Украина очень богата, там очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных ресурсов. Мы можем зайти туда в любой момент и забрать практически все, что захотим", - заявил президент США.

В результате Трамп подытожил, что это было "очень хорошее соглашение".

Соглашение с США о недрах

Напомним, в прошлом году в апреле Украина и США подписали соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, которое часто называют соглашением о редкоземельных металлах или критических минералах .

Документ предусматривает совместное привлечение инвестиций в разработку украинских месторождений стратегических ресурсов, в частности, лития, титана, графита, урана, а также нефти и природного газа.

При этом право собственности на недра и природные ресурсы остается в Украине, а фонд работает на принципах равноправного партнерства между двумя странами.

В рамках соглашения Украина направляет в фонд часть доходов от новых лицензий и рентных платежей за использование определенных природных ресурсов.

Куда пойдут деньги

В правительстве тогда подчеркнули, что полученные в рамках соглашения и США средства должны использоваться для финансирования проектов по добыче полезных ископаемых, развитию энергетики, инфраструктуры и послевоенного восстановления.

Украинская сторона также подчеркнула, что "соглашение не создает для страны долговых обязательств перед США" и призвано стимулировать приток американских и международных инвестиций в экономику Украины.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что соглашение с Украиной о недрах должно обеспечить американским налогоплательщикам определенную "отдачу" за помощь Украине. Он говорил, что США должны вернуть свои деньги.

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