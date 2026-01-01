"Можем взять, что захотим": Трамп удивил заявлением о сделке по недрам с Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть подписанное с Украиной соглашение о редкоземельных ресурсах. По его словам, это соглашение дает право "брать все, что захотят США" в любой момент.
Как передает РБК-Украина, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу "Голос настоящей Америки".
Вспоминая соглашение, Трамп подчеркнул, что Украина "очень богата, имеет очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных металлов".
Он также предположил, что стоимость доступа к ресурсам может превышать 300 млрд долларов, однако контракт все равно выгоден и Вашингтон вернет себе деньги.
Насчет возврата средств президент США имел в виду неоднократную помощь Украине, в частности военную, которую Вашингтон оказывал Киеву.
"Украина очень богата, там очень плодородные земли с точки зрения редкоземельных ресурсов. Мы можем зайти туда в любой момент и забрать практически все, что захотим", - заявил президент США.
В результате Трамп подытожил, что это было "очень хорошее соглашение".
Напомним, в прошлом году в апреле Украина и США подписали соглашение о создании Американо-Украинского инвестиционного фонда восстановления, которое часто называют соглашением о редкоземельных металлах или критических минералах .
Документ предусматривает совместное привлечение инвестиций в разработку украинских месторождений стратегических ресурсов, в частности, лития, титана, графита, урана, а также нефти и природного газа.
При этом право собственности на недра и природные ресурсы остается в Украине, а фонд работает на принципах равноправного партнерства между двумя странами.
В рамках соглашения Украина направляет в фонд часть доходов от новых лицензий и рентных платежей за использование определенных природных ресурсов.
В правительстве тогда подчеркнули, что полученные в рамках соглашения и США средства должны использоваться для финансирования проектов по добыче полезных ископаемых, развитию энергетики, инфраструктуры и послевоенного восстановления.
Украинская сторона также подчеркнула, что "соглашение не создает для страны долговых обязательств перед США" и призвано стимулировать приток американских и международных инвестиций в экономику Украины.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что соглашение с Украиной о недрах должно обеспечить американским налогоплательщикам определенную "отдачу" за помощь Украине. Он говорил, что США должны вернуть свои деньги.