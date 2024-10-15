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"Можемо ставити умови". У Польщі не вважають вступ до ЄС питанням виживання для України

Фото: Владислав Косіняк-Камиш, голова Міноборони Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Вступ до Євросоюзу нібито не є життєво важливим питанням для України. Тож Варшава може ставити свої умови перед Києвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша для Interia.

Він заявив, що обговорення врегулювання питання Волині у контексті вступу України до Євросоюзу - це нібито "найчесніший підхід", який можна уявити.

Чиновник нагадав, що таке питання не є умовою для надання військової чи гуманітарної допомоги Україні, оскільки на карту поставлено життя людей. Також у такий спосіб Варшава може вплинути на те, що Росія програє війну.

"Вступ до ЄС - це не "бути" чи "не бути" для України, це можливість для розвитку, для більш високого зростання ВВП, це їх шанс. Ми можемо поставити умови для такого розвитку і, на додаток до умов, поставлених ЄС, ми можемо поставити свої етичні та історичні умови щодо Волині", - додав міністр.

Він також уточнив, що питання ексгумації жертв Волинської трагедії має бути врегульоване між Україною та Польщею. Роботу мають проводити на рівні державних інститутів.

 

Умови вступу до ЄС

Нагадаємо, раніше міністр оборони Польщі зазначав, що його країна не може дозволити Україні вступити до Євросоюзу доти, доки не буде вирішено питання Волинської трагедії.

Після цього президент Польщі Анджей Дуда заявив, що він проти таких ультиматумів для України. За словами Дуди, такі вимоги відповідають політиці російського диктатора Володимира Путіна.

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