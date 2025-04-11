"Можем разделить как Берлин". Келлог сделал жесткое заявление об Украине
Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения.
Об этом заявил спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Генерал предположил, что британские и французские войска могли бы принять зоны контроля на западе страны как часть "силы успокоения", а российская армия будет на оккупированном востоке. В то же время, между ними будут располагаться украинские силы и демилитаризованная зона.
Келлог заявил, что англо-французские силы к западу от реки Днепр, разделяющей Украину, "вовсе не будет провокационными" для Москвы. По его словам, Украина достаточно большая страна, чтобы разместить несколько армий, стремящихся обеспечить прекращение огня.
"Можно было бы сделать так, чтобы это напоминало то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда была русская зона, французская зона, британская зона и американская зона", - сказал он.
Позже Келлог пояснил, что США не будут предоставлять никаких наземных войск. Он предположил, что демилитаризованная зона в 18 миль может быть реализована вдоль существующих линий контроля на востоке.
Что еще говорил Келлог
Напомним, пару недель назад Кит Келлог заявил, что Россия не откажется от контроля над оккупированными территориями Украины. Однако отметил, что юридически они не принадлежат Москве и остаются украинскими.
"И здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", - сказал представитель команды Трампа.
Помимо этого, в начале апреля Келлог заявил, что Украина и Россия "близки" к полному прекращению огня. По его словам, для такого шага необходимо согласовать условия двух стран.
Представитель команды Трампа предлагал отдать часть территорий Украины
Напомним, Reuters сегодня писало, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил президенту США Дональду Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это область России право собственности на четыре восточных украинских региона - Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Это было после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которая прошла на прошлой неделе.
Также отметим, что сегодня Уиткофф летал в Россию для встречи с Дмитриевым и российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла об "урегулировании ситуации в Украине". Подробнее о том, что было - читайте в материале РБК-Украина.
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