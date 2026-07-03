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Можемо перевершити РФ. Зеленський зробив гучну заяву про українську зброю

18:55 03.07.2026 Пт
1 хв
Про що президент говорив з українськими виробниками зброї?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна вийшла на обсяги виробництва технологічної зброї, які у довгостроковій перспективі можуть перевищити можливості Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, питанню оборонного виробництва сьогодні на Ставці приділили найбільшу увагу. Представники влади зустрілися з українськими зброярами, щоб обговорити їхні поточні потреби.

Зокрема, йшлося про необхідні адміністративні рішення та фінансування з боку держави. Це дозволить максимально наростити українські потужності для тиску на Росію та послаблення її сил на фронті.

"Це стосується передусім українських дронів усіх типів, НРК, нашої ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки", - повідомив Зеленський.

Фото: Зеленський зробив заяву щодо української зброї (інфографіка РБК-Україна)

Президент наголосив, що розвиток цієї зброї допоможе позбавити РФ здатності затягувати війну проти України.

Нагадаємо, міністр оборони Михайло Федоров повідомив про виділення майже 1 млрд грн на виробництво українських вибухових речовин. Гроші отримають шість підприємств, кожне з яких зможе виготовляти понад 7 тонн вибухівки на місяць.

Зазначимо, в Україні створили ракету DART, запуск якої здійснюється безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Однією з ключових переваг нової розробки є її несприйнятливість до впливу російських засобів РЕБ.

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Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаЗбройні сили УкраїниВійна в Україні