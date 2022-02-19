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"Можем дать список". Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров

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Мюнхен, Суббота 19 февраля 2022 17:25
"Можем дать список". Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от партнеров Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский заявил, чего ожидает Украина от партнеров, чтобы сдержать РФ дальнейшего вторжения. Он подчеркнул, что санкции необходимо применять сейчас, а не после агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства во время Мюнхенской конференции.

"Нам не нужны санкции, когда мы не будем иметь границ или экономики. Делать можно много, можем дать перечень. Главное желание", - сказал он.

Добавим, в ЕС заявили, что введут санкции против России в случае ее вторжения в Украину. Они коснутся энергетического и финансового секторов, а также доступа к высоким технологиям.

Отметим, Великобритания согласовала с партнерами по "Великой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России. Но они также вступят в силу в случае вторжения в Украину.

При этом президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любой ценой" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

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