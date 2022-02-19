Великобритания согласовала с G7 и Евросоюзом санкции против России
Великобритания согласовала с партнерами по "Большой семерке" (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России. Они вступят в силу в случае вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.
Трасс уверена, что уступки не остановят Россию от нападения, поэтому необходимо поддержать Украину.
"Мы должны обеспечить, чтобы в случае чрезвычайной ситуации был готов жесткий пакет санкций. Эти санкции мы уже согласовали с нашими союзниками по G7 и ЕС, включая Германию", - сказала она.
Напомним, замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх заявил, что в случае нападения России на Украину США введут санкции против российских финансовых институтов и государственных компаний. При этом ограничения не затронут экспорт энергоносителей.