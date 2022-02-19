ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Можемо дати список". Зеленський розповів, чого Україна очікує від партнерів

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 17:25
"Можемо дати список". Зеленський розповів, чого Україна очікує від партнерів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський заявив, чого саме очікує Україна від партнерів, аби стримати РФ подальшого вторгнення. Він наголосив, що санкції потрібно застосовувати зараз, а не після агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.

"Нам не потрібні санкції, коли ми не матимемо кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати перелік. Головне бажання", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.

Додамо, в ЄС заявили, що введуть санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Вони торкнуться енергетичний і фінансовий сектори, а також доступ до високих технологій.

Зазначимо, Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Але вони також набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.

При цьому президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Мюнхенская конференция по безопасности Вторгнення Росії до України
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі