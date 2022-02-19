"Можемо дати список". Зеленський розповів, чого Україна очікує від партнерів
Президент Володимир Зеленський заявив, чого саме очікує Україна від партнерів, аби стримати РФ подальшого вторгнення. Він наголосив, що санкції потрібно застосовувати зараз, а не після агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час Мюнхенської конференції.
"Нам не потрібні санкції, коли ми не матимемо кордонів чи економіки. Робити можна багато, можемо дати перелік. Головне бажання", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він наголосив, що Україна хоче миру.
Додамо, в ЄС заявили, що введуть санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну. Вони торкнуться енергетичний і фінансовий сектори, а також доступ до високих технологій.
Зазначимо, Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Але вони також набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.
При цьому президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.