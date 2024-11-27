Може змінювати акустику. Синоптики розповіли про унікальне метеорологічне явище (фото)

Що таке паморозь і яку унікальну властивість має

В Укргідрометцентрі розповіли, що паморозь - це казковий пейзаж, який утворюється на тлі небезпечної погоди.

"Явище паморозі можна спостерігати особливо яскраво з приходом зимових температур", - додали спеціалісти.

Зазначається, що для її формування потрібне дуже холодне повітря насичене водяною парою - якраз таке, як в густих туманах, які створюють небезпеку, знижуючи видимість на дорогах.

При цьому температура поверхонь має бути нижче точки замерзання (тобто нижче нуля за Цельсієм).

Процес формування паморозі називають сублімацією.

Йдеться про те, що водяна пара в повітрі не проходить стадію рідини, а одразу перетворюється на тверді частинки льоду (саме вони покривають поверхні "візерунками").

"Особливо красивою паморозь стає в безвітряну погоду, коли кристали виростають симетричними й нагадують мініатюрні витвори ювеліра", - уточнили в УкрГМЦ.

Деякі види паморозі створюють складні візерунки, оскільки кристали льоду "ростуть" під різними кутами - залежно від напрямку вітру чи вологості. Інколи вони нагадують пір'я, квіти чи навіть зірки.

Крім того, здатність крижаних кристаликів відбивати сонячне світло створює "ефект блискучих діамантів".

Паморозь перетворює рослини на витвори мистецтва (фото: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець в Укргідрометцентрі розповіли, що паморозь має унікальну властивість - може змінювати акустику місцевості.

"Покриваючи поверхні, вона глушить звуки, створюючи особливу "тишу", яку відчуваєш зимового ранку. Отже, наступного разу, коли побачите гілочку, що вкрита памороззю, згадайте: перед вами маленький природний шедевр", - підсумували в УкрГМЦ.

Допис УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)