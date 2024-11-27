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Может изменять акустику. Синоптики рассказали об уникальном метеорологическом явлении (фото)

Некоторые виды изморози создают сложные узоры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Эксперты из Украинского гидрометеорологического центра рассказали гражданам про уникальное метеорологическое явление - изморозь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Что такое изморозь и какое уникальное свойство имеет

В Укргидрометцентре рассказали, что изморозь - это сказочный пейзаж, который образуется на фоне опасной погоды.

"Явление изморози можно наблюдать особенно ярко с приходом зимних температур", - добавили специалисты.

Отмечается, что для ее формирования нужен очень холодный воздух насыщенный водяным паром - как раз такой, как в густых туманах, создающих опасность, снижая видимость на дорогах.

При этом температура поверхностей должна быть ниже точки замерзания (т.е. ниже нуля по Цельсию).

Процесс формирования изморози называют сублимацией.

Речь о том, что водяной пар в воздухе не проходит стадию жидкости, а сразу превращается в твердые частицы льда (именно они покрывают поверхности "узорами").

"Особенно красивой изморозь становится в безветренную погоду, когда кристаллы вырастают симметричными и напоминают миниатюрные произведения ювелира", - уточнили в УкрГМЦ.

Некоторые виды изморози создают сложные узоры, поскольку кристаллы льда "растут" под разными углами - в зависимости от направления ветра или влажности. Иногда они напоминают перья, цветы или даже звезды.

Кроме того, способность ледяных кристалликов отражать солнечный свет создает "эффект блестящих бриллиантов".

Изморозь превращает растения в произведения искусства (фото: facebook.com/UkrHMC)

В завершение в Укргидрометцентре рассказали, что изморозь обладает уникальным свойством - может менять акустику местности.

"Покрывая поверхности, она глушит звуки, создавая особую "тишину", которую ощущаешь зимним утром. Итак, в следующий раз, когда увидите ветку, покрытую изморозью, вспомните: перед вами маленький природный шедевр", - подытожили в УкрГМЦ.

Пост УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее в небе над Киевской областью были замечены так называемые серебристые облака.

Заведующий лабораторией Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко рассказал, чем уникальны такие облака, как они формируются, а также где именно и при каких условиях их можно увидеть.

Читайте также, о редком атмосферном явлении, которое получило название "Карпатское море".

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