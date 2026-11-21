За словами Ільїна, відповідальність за проведення рятувальної операції на морі перейшла до фінської сторони.

Він також додав, що наразі немає детальної інформації про вантаж судна, тому оцінити ймовірність вибуху складно. Пожежу на борту досі не вдалося взяти під контроль, тож існує ризик подальших вибухів.

"Якщо пожежа триватиме неконтрольовано протягом тривалого часу, корабель може навіть затонути", - заявив командувач прикордонної служби Фінляндії.

Водночас він запевнив, що ситуація не створює загрози для судноплавства та людей. Із міркувань безпеки навколо судна встановили обмежену зону.

"Екіпаж судна відповідає за пожежогасіння, а Прикордонна служба очолює рятувальну операцію на морі. Наразі ми розглядаємо варіанти та домовленості щодо евакуації", - зазначив Ільїн.

Нагадаємо, у суботу, 21 листопада, фінські військові зафіксували атаку безпілотника на російське торговельне судно. Інцидент стався на захід від острова Суурсаарі у східній частині Фінської затоки, в міжнародних водах.

Згодом стало відомо, що під удар потрапило судно Sparta II, яке Росія використовувала для військових потреб. Зокрема, воно могло перевозити озброєння із Сирії для подальшого застосування у війні проти України.