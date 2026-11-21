По словам Ильина, ответственность за проведение спасательной операции на море перешла к финской стороне.

Он также добавил, что пока нет подробной информации о грузе судна, поэтому оценить вероятность взрыва сложно. Пожар на борту до сих пор не удалось взять под контроль, поэтому сохраняется риск новых взрывов.

"Если пожар будет продолжаться неконтролируемо в течение длительного времени, корабль может даже затонуть", - заявил командующий Пограничной службы Финляндии.

В то же время он заверил, что ситуация не создает угрозы для судоходства и людей. Из соображений безопасности вокруг судна установили ограниченную зону.

"Экипаж судна отвечает за пожаротушение, а Пограничная служба возглавляет спасательную операцию на море. Сейчас мы рассматриваем варианты и договоренности по эвакуации", - отметил Ильин.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финские военные зафиксировали атаку беспилотника на российское торговое судно. Инцидент произошел к западу от острова Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Впоследствии стало известно, что под удар попало судно Sparta II, которое Россия использовала для военных нужд. В частности, оно могло перевозить вооружение из Сирии для дальнейшего применения в войне против Украины.