Може вже час прикрити лазівки? Подоляк відреагував на іноземні запчастини в ракетах РФ

За словами Подоляка, всі ракети які Росія цього разу випустила по Одесі було виготовлено вже у 2023 році. При цьому у них було знайдено мікроелектроніку західного виробництва, що постачається приватними компаніями до Росії через треті країни в обхід санкційних обмежень.

"Питання: може, вже час прикрити очевидні лазівки й діри у санкційних пакетах? Інакше це вже виглядає відверто дивно: з одного боку, наші компанії просто під час повномасштабної війни постачають деталі до ракет країні-агресору та головному доктринальному стратегічному супернику НАТО, з іншого - шукаємо ракети для ППО Україні", - написав Подоляк.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що в ніч на 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна поцілила по складському приміщенню однієї з торгових мереж.

Від російського обстрілу загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Окрім того, в центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шість людей отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загарбники вдарили по Одесі ракетами з понад 40 іноземними комплектуючими.

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