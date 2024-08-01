UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Може вплинути на дії РФ. У Зеленського розповіли, кого чекають на другому саміті миру

Фото: Андрій Єрмак (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Другий саміт миру може значною мірою вплинути на хід бойових дій на фронті в Україні та на дії Росії.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Bloomberg.

За словами Єрмака, другий саміт миру може пройти в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Це продемонструє єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його.

"Найважливіше очікування від другого саміту - це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", - наголосив він.

Водночас глава ОП зауважив, що для України дуже важливо забезпечити участь Китаю у наступному саміті. Він вважає, що КНР є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".

Саміт миру

На початку червня цього року Україна провела у Швейцарії перший саміт миру, на який Росію не звали. Тоді у зустрічі взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій.

Пізніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно організувати другий саміт миру до кінця цього року. Ймовірно, на захід запросять Росію. Але поки що є сумніви в її участі, оскільки російські чиновники вкрай категоричні у своїх заявах про таку можливість.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Саміт мируАндрій ЄрмакКитайВійна в Україні