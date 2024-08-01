Може вплинути на дії РФ. У Зеленського розповіли, кого чекають на другому саміті миру

Другий саміт миру може значною мірою вплинути на хід бойових дій на фронті в Україні та на дії Росії.
Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю Bloomberg.
За словами Єрмака, другий саміт миру може пройти в країні так званого Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході. Це продемонструє єдність світу на тлі спроб Росії роз’єднати його.
"Найважливіше очікування від другого саміту - це формування основних передумов для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше закінчити цю війну, щоб досягти справедливого миру", - наголосив він.
Водночас глава ОП зауважив, що для України дуже важливо забезпечити участь Китаю у наступному саміті. Він вважає, що КНР є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".
На початку червня цього року Україна провела у Швейцарії перший саміт миру, на який Росію не звали. Тоді у зустрічі взяли участь представники майже 100 країн та міжнародних організацій.
Пізніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно організувати другий саміт миру до кінця цього року. Ймовірно, на захід запросять Росію. Але поки що є сумніви в її участі, оскільки російські чиновники вкрай категоричні у своїх заявах про таку можливість.
Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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