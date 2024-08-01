Может повлиять на действия РФ. У Зеленского рассказали, кого ждут на втором саммите мира

По словам Ермака, второй саммит мира может пройти в стране так называемого Глобального Юга, вероятно, на Ближнем Востоке. Это продемонстрирует единство мира на фоне попыток России разъединить его.

"Самое важное ожидание от второго саммита - это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий. Нам нужно как можно скорее закончить эту войну, чтобы достичь справедливого мира", - подчеркнул он.

В то же время, глава ОП отметил, что для Украины очень важно обеспечить участие Китая в следующем саммите. Он считает, что КНР является "великим игроком, действительно способным влиять на Россию".