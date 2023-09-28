Може стривожити Путіна. Китай допомагає Україні величезними закупівлями кукурудзи, - ЗМІ

За даними видання, про закупівлю української кукурудзи Китаєм повідомили неназвані трейдери в Азії та Європі. Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн.

"Імпортери в Китаї закупили близько 10-12 вантажів (один вантаж - понад 60 тисяч тонн зерна - ред.) української кукурудзи типу Panamax для відвантаження у листопаді-грудні. Україна на даний момент є найдешевшим постачальником кукурудзи", - наводять журналісти слова сінгапурської міжнародної компанії.

Також цю інформацію підтвердило неназване джерело в уряді України.

Журналісти уточнюють, що Китай є одним з найважливіших союзників Росії. І така новина про економічне співробітництво з Україною може стривожити російського диктатора Володимира Путіна та його чиновників.

Відносини Китаю та України

Нагадаємо, Китай відмовився засудити повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочала Росія у 2022 році. При цьому Пекін продовжує співпрацювати з Москвою та вести з нею торгівлю.

КНР відмовляється надавати Україні будь-яку військову допомогу. Водночас, там неодноразово заявляли про готовність передавати гуманітарну допомогу.

У квітні цього року президент України Володимир Зеленський провів першу розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном після початку повномасштабної війни.