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Может встревожить Путина. Китай помогает Украине огромными закупками кукурузы, - СМИ

Фото: Китай помогает Украине огромными закупками кукурузы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайские импортеры за последние несколько недель произвели крупные закупки кормовой кукурузы у Украины. Таким образом они обеспечили поддержку нашей стране, которая находится в состоянии войны с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Согласно данным издания, о закупках украинской кукурузы Китаем сообщили неназванные трейдеры в Азии и Европе. Вероятный объем закупок составляет несколько сотен тысяч тонн. 

"Импортеры в Китае закупили около 10-12 грузов (один груз - более 60 тысяч тонн зерна - ред.) украинской кукурузы типа Panamax для отгрузки в ноябре-декабре. Украина на данный момент является самым дешевым поставщиком кукурузы", - приводят журналисты слова сингапурской международной компании. 

Также эту информацию подтвердил изданию неназванный источник в правительстве Украины. 

Журналисты уточняют, что Китай является одним из важнейших союзников России. И такая новость об экономическом сотрудничестве с Украиной может встревожить российского диктатора Владимира Путина и его чиновников. 

Отношения Китая и Украины

Напомним, Китай отказался осудить полномасштабное вторжение в Украину, которое начала Россия в 2022 году. При этом Пекин продолжает сотрудничать с Москвой и вести с ней торговлю. 

КНР отказывается предоставлять Украине любую военную помощь. В то же время там неоднократно заявляли о готовности передавать гуманитарную помощь. 

В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский провел первый разговор с лидером КНР Си Цзиньпином после начала полномасштабной войны. 

 

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