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Може статися в будь-який момент: ще одна авіакомпанія готова відновити рейси в Україну

Україна, Середа 12 лютого 2025 10:48
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Може статися в будь-який момент: ще одна авіакомпанія готова відновити рейси в Україну Фото: Wizz Air готова відновити рейси в Україну після припинення вогню (facebook.com.wizzair)
Автор: Олександр Білоус

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну незабаром після оголошення про припинення вогню з Росією. Буде відкрито близько 30 маршрутів протягом шести тижнів.

Про це заявив генеральний директор Йожеф Вараді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

"У нас є чіткий план перезапуску України, тому що я думаю, що це може статися в будь-який момент. Щойно буде оголошено про припинення вогню, тоді ми розглянемо наш перезапуск", - сказав він.

Вараді повідомив, що, за оцінками Європейського агентства з безпеки польотів, для безпечного відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

Вараді розповів, що протягом шести місяців після закінчення конфлікту Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, а на 60 маршрутах буде доступно 5 млн пасажирських місць на рік.

До війни 2021 року бюджетна авіакомпанія посідала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Основна перешкода

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair також розробляє плани відновлення польотів в Україну. За словами генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі. Ryanair розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення конфлікту.

О'Лірі заявив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) потрібно офіційне припинення бойових дій.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Кріспін Еллісон заявив, що аеропорт у Львові можуть відкрити вже в січні 2025 року. За його словами, президент України Володимир Зеленський наполягає на відкритті першим "Борисполя". Однак у січні не відкрився ні аеропорт у Львові, ні в Києві.

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Wizz Air Авіакомпанія
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