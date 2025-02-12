Може статися в будь-який момент: ще одна авіакомпанія готова відновити рейси в Україну

Авіакомпанія Wizz Air планує відновити польоти в Україну незабаром після оголошення про припинення вогню з Росією. Буде відкрито близько 30 маршрутів протягом шести тижнів.

Про це заявив генеральний директор Йожеф Вараді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"У нас є чіткий план перезапуску України, тому що я думаю, що це може статися в будь-який момент. Щойно буде оголошено про припинення вогню, тоді ми розглянемо наш перезапуск", - сказав він.

Вараді повідомив, що, за оцінками Європейського агентства з безпеки польотів, для безпечного відкриття повітряного простору України потрібно від шести до восьми тижнів, і Wizz Air готується до цього.

Вараді розповів, що протягом шести місяців після закінчення конфлікту Wizz Air відновить роботу баз у Києві та Львові, а на 60 маршрутах буде доступно 5 млн пасажирських місць на рік.

До війни 2021 року бюджетна авіакомпанія посідала третє місце на українському ринку з часткою 10,1%.

Основна перешкода

Найбільша авіакомпанія Європи Ryanair також розробляє плани відновлення польотів в Україну. За словами генерального директора авіакомпанії Майкла О'Лірі. Ryanair розробляє план, який дасть змогу почати польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення конфлікту.

О'Лірі заявив, що для задоволення вимог Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) потрібно офіційне припинення бойових дій.