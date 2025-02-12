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Может произойти в любой момент: еще одна авиакомпания готова возобновить рейсы в Украину

Украина, Среда 12 февраля 2025 10:48
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Может произойти в любой момент: еще одна авиакомпания готова возобновить рейсы в Украину Фото: Wizz Air готова возобновить рейсы в Украину после прекращения огня (facebook.com.wizzair)
Автор: Александр Белоус

Авиакомпания Wizz Air планирует возобновить полеты в Украину вскоре после объявления о прекращении огня с Россией. Будет открыто около 30 маршрутов в течение шести недель.

Об этом заявил генеральный директор Йожеф Варади, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

"У нас есть четкий план перезапуска Украины, потому что я думаю, что это может произойти в любой момент. Как только будет объявлено о прекращении огня, тогда мы рассмотрим наш перезапуск", - сказал он.

Варади сообщил, что, по оценкам Европейского агентства по безопасности полетов, для безопасного открытия воздушного пространства Украины потребуется от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

Варади рассказал, что в течение шести месяцев после окончания конфликта Wizz Air возобновит работу баз в Киеве и Львове, а на 60 маршрутах будет доступно 5 млн пассажирских мест в год.

До войны 2021 года бюджетная авиакомпания занимала третье место на украинском рынке с долей 10,1%.

Основное препятствие

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair также разрабатывает планы возобновления полетов в Украину. По словам генерального директора авиакомпании Майкла О'Лири. Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания конфликта.

О'Лири заявил, что для удовлетворения требований Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) потребуется официальное прекращение боевых действий.

Напомним, в ноябре 2024 года старший партнер страхового брокера Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что аэропорт во Львове могут открыть уже в январе 2025 года. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на открытии первым "Борисполя". Однако в январе не открылся ни аэропорт во Львове, ни в Киеве.

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Wizz Air Авиакомпания
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