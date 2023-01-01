Може стати колонією. Данілов спрогнозував появу нових "власників" у РФ

Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.

Як передає РБК-Україна , про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

"У росіян можуть з'явитися нові "власники". Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас", - підкрелсив Данілов.

При цьому на запитання про те, чи йдеться про Китай, Данілов не відповів ствердно, але й не заперечив.

Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Росією. Зокрема, у неї залишилося ракет лише на дві-три потужні атаки.

"Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати "несподіваних друзів" і Росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію треба знищувати. І якнайшвидше", - наголосив секретар РНБО.