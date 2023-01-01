Може стати колонією. Данілов спрогнозував появу нових "власників" у РФ
Росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн і вона може стати колонією. Тому країну-агресора необхідно знищити якнайшвидше.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.
"У росіян можуть з'явитися нові "власники". Ми сьогодні спостерігаємо, що одна країна-сусід поступово підминає РФ під себе, бо там є свої інтереси. Це дуже небезпечна тенденція для миру та для нас", - підкрелсив Данілов.
При цьому на запитання про те, чи йдеться про Китай, Данілов не відповів ствердно, але й не заперечив.
Він зазначив, що зараз необхідно звернути увагу на ті процеси, які відбуваються з Росією. Зокрема, у неї залишилося ракет лише на дві-три потужні атаки.
"Ми повинні мати на увазі, що вони можуть отримати "несподіваних друзів" і Росія може стати колонією. Якщо хтось вважає, що з Росією потрібно вести переговори, то я вважаю, що Росію треба знищувати. І якнайшвидше", - наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше глава КНР Сі Цзіньпін під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним заявляв, що його країна готова бути глобальним партнером для РФ.
Також ми писали, що, за словами міністра закордонних справ Китаю Ван І, КНР підтримуватиме Росію під керівництвом Путіна і планує посилювати співпрацю між країнами.
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