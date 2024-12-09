Може стати флагманом: у Skoda готові відродити популярний у минулому кросовер

У подкасті Moove німецького журналу Auto Motor und Sport гендиректор чеського бренду Клаус Зеллмер заявив, що є шанувальником моделі. Топ-менеджер Skoda натякнув, що Yeti може мати майбутнє, проте не в Європі, а в Індії. Форм-фактор просторого кросовера з високим дахом при цьому збережеться; наступник залишиться у тому ж бюджетному сегменті.

Skoda Yeti була створена на платформі RQ35, після переходу на архітектуру MQB з незвичайним кросовером попрощалися. Однак у 2010-і роки Yeti та Roomster підкреслювали відмінності Skoda від інших моделей концерну Volkswagen: чеські двооб'ємники були практичнішими, пропонували більше можливостей трансформації та "фішок" Simply Clever.

В Індії у модельній гамі чеського бренду вже є дешеві традиційні кросовери Kushaq та Kylaq. Якщо Yeti дійсно відродять, він може стати більшим і містким, тобто стати локальним флагманом. Свого часу модель розійшлася тиражем 680 тисяч екземплярів.

Загалом, в Індії продажі Skoda за підсумками дев'яти місяців 2024 року скоротилися майже на третину до майже 28 тисяч штук. А ось Європа залишається ключовим ринком збуту: за три квартали у цьому регіоні Skoda реалізувала 630 тисяч автомобілів, що на 12% більше, ніж роком раніше.