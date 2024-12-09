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Может стать флагманом: в Skoda готовы возродить популярный в прошлом кроссовер

Понедельник 09 декабря 2024 14:44
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Может стать флагманом: в Skoda готовы возродить популярный в прошлом кроссовер Фото: Skoda готовы возродить популярный в прошлом кроссовер (skoda-storyboard.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Skoda может возродить популярный кроссовер Yeti в виде бюджетного авто для рынков развивающихся стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AMuS.

В подкасте Moove немецкого журнала Auto Motor und Sport гендиректор чешского бренда Клаус Зеллмер заявил, что является поклонником модели. Топ-менеджер Skoda намекнул, что Yeti может иметь будущее, но не в Европе, а в Индии. Форм-фактор просторного кроссовера с высокой крышей при этом сохранится; преемник останется в том же бюджетном сегменте.

Skoda Yeti была создана на платформе RQ35, после перехода на архитектуру MQB с необычным кроссовером простились. Однако в 2010-е годы Yeti и Roomster подчеркивали отличия Skoda от других моделей концерна Volkswagen: чешские двуобъемники были более практичными, предлагали больше возможностей трансформации и "фишек" Simply Clever.

В Индии в модельной гамме чешского бренда уже дешевые традиционные кроссоверы Kushaq и Kylaq. Если Yeti действительно возродят, он может стать большим и вместительным, то есть стать локальным флагманом. В свое время модель разошлась тиражом 680 тысяч экземпляров.

В общей сложности, в Индии продажи Skoda по итогам девяти месяцев 2024 года сократились почти на треть до почти 28 тысяч штук. чем годом ранее.

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